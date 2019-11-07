Вид на жительство в Финляндии стали гораздо чаще запрашивать на основании рабочего места

Большинство заявителей занимает рабочие специальности, на втором месте - люди на экспертных позициях.

В последние пару лет в Финляндии значительно чаще, чем ранее, запрашивали вид на жительство на основании рабочего места, сообщает служба новостей Yle.

Согласно Министерству внутренних дел, заявлений на ВНЖ на основании работы было в прошлом году получено 10 800, что на две тысячи больше, чем в 2017.

Более половина заявителей запрашивали вид на жительство на основании рабочих специальностей. На втором месте были заявления, поданные людьми, занимающими экспертные позиции.

Большинство заявлений были поданы индийцами.

В то же время в центрах по приему беженцев по-прежнему находится большое количество просителей убежища, прибывших в Финляндию во время миграционной волны 2015 года.

Стоит упомянуть, однако, что в этом и прошедшем году в Финляндию прибыло меньше просителей убежища, чем когда-либо за последнее десятилетие.