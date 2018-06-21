Видели его? В Петрозаводске мужчина пропал без вести

В Петрозаводске без вести пропал 40-летний Александр Архангельский.

Информация об этом появилась в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "Доброспас" в "ВКонтакте".

Сообщается, что на связь с родственниками мужчина не выходит с марта 2018 года.

"Приметы: на вид 40 лет, нормального телосложения, рост около 180 сантиметров, волосы черные, с левой стороны над губой родинка", - отмечается в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра, просят сообщать по телефонам: 89990945126 или 715-327.