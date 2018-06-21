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Новости. Происшествия
11:01, 21 Июня 2018
фото: vk.com/dobrospas

Видели его? В Петрозаводске мужчина пропал без вести

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В Петрозаводске без вести пропал 40-летний Александр Архангельский.

Информация об этом появилась в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "Доброспас" в "ВКонтакте".

Сообщается, что на связь с родственниками мужчина не выходит с марта 2018 года. 

"Приметы: на вид 40 лет, нормального телосложения, рост около 180 сантиметров, волосы черные, с левой стороны над губой родинка", - отмечается в сообщении. 

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра, просят сообщать по телефонам: 89990945126 или 715-327.

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