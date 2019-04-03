ВИДЕО: Адвокат строит избу в лесной глуши Карелии

Адвокат Максим Егоров завел YouTube-канал, где рассказал о строительстве избы в лесу Карелии.

Максим Егоров — адвокат, который уже пятый год во время отпуска приезжает в глухой лес в Карелии, чтобы построить там избу. Еще в 2012 году он завел YouTube-канал, где рассказывает о том, как мастерить разные полезные вещи своими руками, а заодно — о строительстве избы. Корреспондент журнала "Отдых в России" поговорила с Егоровым, чтобы подробнее узнать о его увлечении.

Максим рассказал, что его родители всю жизнь ходили в походы и всегда брали их с сестрой.

"Минимум 20 дней в год мы проводили в больших походах. Одну из своих первых серьезных поделок я сделал примерно в шесть лет: это было самодельное весло, которое я смастерил из палки и крышки от консервной банки, чтобы помочь папе грести на лодке, - рассказал Максим, - моя YouTube -карьера началась в 2012 году, когда я наткнулся на видео о том, как посадить картофель под сено без прикопки и окучивания. Я проверил этот способ на себе и захотел поделиться им с другими. Так появилось первое видео. А через некоторое время я обнаружил, что люди смотрят мой канал, комментируют и задают вопросы, и решил продолжить".

Как сказал Максим Егоров, избу в Карелии он начал строить в 2014 году.

"Место для нее нашел случайно в одной из своих экспедиций по Ладоге, - рассказал Максим, - мне надоели популярные туристические маршруты, и я стал изучать неизведанные места. В 2010 году на озере случился ураган и многие деревья повалило. Мне стало жалко, что столько древесины может сгнить зря, и я решил попробовать вырубить из них избу. Сначала я просто положил несколько бревен друг на друга. Но когда приехал в следующем году и увидел, что бревна так и лежат, решил закончить избушку. Тогда мне казалось, что осталось совсем немного дел — конечно, я ошибался. Строю я избу до сих пор и получаю от этого удовольствие. Моя цель — именно постройка избы и ее усовершенствование, жить в ней я пока не планирую. Что буду делать с ней, когда дострою, — не знаю".

По словам мастера-золотые руки, приезжает он к избе раз в год на месяц во время отпуска.

"За четыре поездки я успел смастерить каяк из стретч-пленки, построить земляную печь, в которой не раз готовил подовый хлеб, выпилить стул, ступу, вертикальный мангал и посадить саженцы редких растений. Топор, нож, радиатор и другие полезные вещи я также сделал своими руками. Специально книг по биологии или механике не читаю, все приходит с опытом. Что-то вспоминаю из школьной программы, а какие-то советы цепляю из общения с людьми, -объяснил Максим, - несмотря на то, что в лес я езжу в одиночку, свои поездки "выживанием" не считаю. К походам я готовлюсь основательно: беру продовольствия с запасом, генератор электричества и непромокаемую одежду. Выживание — это когда ты ставишь себя в принципиально немыслимые условия и их преодолеваешь. У меня же концепция диаметрально противоположная — приехать в хорошее место и сделать его еще лучше. Да, в лесу много трудностей, но все они преодолимы благодаря смекалке и рукастости. Я вообще считаю, что люди специально ищут в жизни трудности, чтобы потом преодолеть их и почувствовать удовлетворение. И в этом нет ничего плохого, наоборот, это делает тебя более стойким и воспитывает как личность. Поэтому и я не замечаю какие-либо неприятные ситуации в лесу, а воспринимаю их как некий вызов судьбы".