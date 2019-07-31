ВИДЕО: Актер Дмитрий Певцов в Карелии спел с хором Валаамского монастыря

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В Карелии, на острове Валаам прошел пятый, юбилейный фестиваль "Просветитель".
Два дня на Певческом поле Валаамского монастыря звучала музыка. В V юбилейном фестивале приняли участие коллективы и солисты из России, Сербии, Армении и Болгарии. Впервые выступил и хор братии Валаамского монастыря.
Юбилейный фестиваль был посвящен Валаамскому монастырю: его историческому наследию, уникальной природной и архитектурной гармонии, которой живет обитель, и, конечно же, всем тем, кто делал и продолжает делать обитель уникальной.
Ведущим большого праздника был актер Дмитрий Певцов, который на Валааме запел вместе с хором.
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