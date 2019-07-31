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Новости. Общество
07:25, 31 Июля 2019
фото: Валаамского монастыря

ВИДЕО: Актер Дмитрий Певцов в Карелии спел с хором Валаамского монастыря

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В Карелии, на острове Валаам прошел пятый, юбилейный фестиваль "Просветитель".

Два дня на Певческом поле Валаамского монастыря звучала музыка. В V юбилейном фестивале приняли участие коллективы и солисты из России, Сербии, Армении и Болгарии. Впервые выступил и хор братии Валаамского монастыря.

Юбилейный фестиваль был посвящен Валаамскому монастырю: его историческому наследию, уникальной природной и архитектурной гармонии, которой живет обитель, и, конечно же, всем тем, кто делал и продолжает делать обитель уникальной.

Ведущим большого праздника был актер Дмитрий Певцов, который на Валааме запел вместе с хором.

 

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