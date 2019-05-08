ВИДЕО: Американец выложил в Сеть второй сюжет о Петрозаводске

Съемочная группа ютуб-канала "The Американец" подготовила вторую часть видео о Петрозаводске.

Напомним, съемочная группа ютуб-канала "The Американец" побывала в Петрозавосдке 16-17 апреля. Первая часть об их пребывании здесь появилась в Сети 29 апреля.

Вторая часть вышла 7 мая.

Энди Фрека побывал в "Долине зайцев", на набережной Петрозаводска и в других частях города.