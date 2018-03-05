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Новости. Общество
21:30, 05 Марта 2018

ВИДЕО: Анастасия Волочкова "убила" Instagram странным танцем в задранной юбке

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Балерина пустилась в пляс под бразильскую музыку, позабыв о длине своего крошечного платья.

Контент в социальной сети Анастасии Волочковой все меньше и меньше удивляет пользователей. Обнаженные фотографии, изощренные шпагаты, селфи без макияжа — подписчики танцовщицы видели всё. Балерине осталось только танцевать — что, собственно, она и делает, правда, не совсем привычные для нее танцы, пишет uznayvse.

В Instagram Анастасии Волочковой появилось видео с вечеринки, на которую она пришла со своим кавалером. Кто-то записал танец пары под зажигательную бразильскую музыку. Волочкова самозабвенно отплясывала, наплевав на свое короткое платье, которое порядком задралось, и стали видны резинки надетых на женщине чулок. То ли бразильские танцы не конек Анастасии, то ли дело в обуви.

"Очень странно. Неужели ей нравится быть посмешищем", "Может быть, если бы она успела посмотреть сама это видео, то его не выложила бы, может это кто-то другой выложил", "Почему все, что Вы не сделаете — убого?! Неважный внешний вид, плохое знание поэзии, отвратительные танцы, неумение хоть как-то выразить свои мысли... Люди с возрастом набираются мудрости, а у Вас регресс наблюдается", "Для балерины очень плохое у Вас владение телом и ритма не слышите вообще. Какие-то конвульсии безумные", — отзываются о танце Анастасии пользователи.

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