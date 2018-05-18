ВИДЕО: Автобус попал в ДТП на Кукковском кольце

В Петрозаводске маршрутный автобус попал в ДТП, людям пришлось идти в "час-пик" по дороге.

Инцидент произошел 18 мая в 07.57. После остановки автобуса люди были вынуждены в нарушении правил дорожного движения идти по проезжей части.