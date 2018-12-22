ВИДЕО: Автомобиль без водителя устроил ДТП в Петрозаводске

На Перевалке запорошенный снегом автомобиль выехал на перекресток и устроил столкновение.

Камера наружного наблюдения запечатлела, как 22 декабря в 6.07 на прекрестке ул.Черняховского-ул.Мичуринская легковой автомобиль запорошенный снегом скатился с горки, пересек перекресток, выехал на тротуар, попутно задев припаркованный транспорт.

Видео опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".