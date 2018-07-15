ВИДЕО: Автомобиль перевернулся после ДТП в Петрозаводске

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Кукковке.

Авария на пересечении улиц Лыжной, Мончегорской и Ровио произошла рано утром в воскресенье. Один из участников ДТП двигался по Лыжной в сторону центра. Второй выезжал с Мончегорской на Ровио.

В результате столкновения автомобиль, двигавшийся по улице Лыжная, развернуло и опрокинуло на крышу, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП зафиксировали камеры компании "Ситилинк".