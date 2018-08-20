ВИДЕО: Автомобиль снес забор и фонарный столб у ТЦ в Карелии

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на пересечении улиц Бумажников и Новокирпичной в Кондопоге.

Автомобиль двигался по улице Бумажников со стороны центра города. Напротив Ледового дворца водитель не вписался в поворот и выехал по пешеходному переходу на парковку у торгового центра. Сбив несколько метров ограждения и фонарный столб, машина затормозила на остановке, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".