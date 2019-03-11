ВИДЕО: Автомобиль закрутило на трассе в Карелии

Инцидент произошел 8 марта между Кондопогой и Петрозаводском, сообщили в ДТП ПТЗ.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" сообщается, что на трассе "Кола" между Кондопогой и Петрозаводском в 13.26 автомобиль закрутило посреди дороги. Встречный машин не было.

Видеорегистратор машины, которая ехала следом, запечатлел происходящее.