ВИДЕО: "Чудаки" на дорогах Петрозаводска

Водитель петрозаводского троллейбуса смонтировал клип из кадров, снятых установленным в кабине видеорегистратором.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликована подборка опасных и курьезных эпизодов на дорогах города. Автор клипа - водитель троллейбуса.

Ролик представляет собой 4-минутную нарезку съемок видеорегистратора, установленного в кабине троллейбуса.

На опубликованных кадрах видно, как петрозаводские автомобилисты подрезают общественный транспорт, создают опасные дорожные ситуации и практикуют рискованные маневры.