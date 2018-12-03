ВИДЕО: Дмитрий Киселев читает рэп

Ведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп и призвал поддержать Хаски и Элджея.

За последние месяцы сразу несколько популярных молодежных исполнителей столкнулись с отменой концертов из-за постановлений прокуратуры и инициатив ряда общественных организаций. По различным причинам в нескольких городах были запрещены выступления Хаски (Дмитрий Кузнецов), группы "Френдзона" и IC3PEAK, пишет Cosmopolitan.

Позднее тур рэпера Хаски оказался под угрозой срыва: его арестовали на 12 суток за нарушения устроенный на улице концерт. Вечером 26 ноября рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize MC провели концерт в Москве в поддержку Хаски "Я буду петь свою музыку". К тому времени музыканта уже освободили – он провел под арестом 5 дней.

В минувшие выходные 64-летний телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1" рассказал о задержаниях рэперов в России и отмене концертов. Он осудил страх перед "альтернативной субкультурой" и заявил, что первым российским рэпером был Владимир Маяковский. В доказательство своих слов Киселев даже зачитал под музыку отрывок из поэмы Маяковского "Хорошо".