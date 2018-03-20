ВИДЕО: Дмитрий Губерниев поблагодарил волонтеров из Карелии

Известный спортивный комментатор в прямом эфире передал привет карельским волонтерам, работавшим на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Дмитрий Губерниев, комментируя очередную гонку в рамках этапа Кубка Мира в Норвегии, как и обещал волонтерам из Карелии, передал им привет и поблагодарил за помощь в Финляндии.

"Я хочу сказать спасибо, оглядываясь на этап Кубка мира в Контиолахти, где было около 30 волонтеров из Республики Карелия. Ребята нам помогали во всем", - сказал Губерниев.

Как отмечают в паблике "Доброцентр10: Волонтеры и Добровольцы Карелии", разместившем видео с приветом от комментатора "Матч ТВ", помощь карельских волонтеров оценена на высоком уровне и со стороны организаторов, и со стороны зрителей, особенно российских гостей, а также сборной России.

"Мы надеемся, что нам еще выпадет возможность побывать на новых спортивных событиях мира", - пишут волонтеры.