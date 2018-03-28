ВИДЕО: Дмитрий Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове

Маликов выразил свои эмоции в том, что у него получается лучше всего, — не в словах, а в музыке.

Певец Дмитрий Маликов, как и все россияне, в эти дни скорбит по жертвам пожара в торговом центре города Кемерово. Последние три дня в соцсетях редко можно встретить обычные посты о жизни. Звезды наравне с остальными публикуют фото свечей в знак поддержки людей, потерявших в этом происшествии родных и близких.

Маликов выразил свои эмоции в том, что у него получается лучше всего, — не в словах, а в музыке. Он разместил на странице своего микроблога грустную мелодию-импровизацию, которую посвятил памяти погибших людей в пожаре, пишет lady.

Поклонники музыканта признались в комментариях, что многим из них эта мелодия помогла наконец выразить эмоции и даже поплакать. Боль их сердец нашла выход через грустные ноты мелодии Маликова.

Многие знаменитости также отнеслись к трагедии, как к личному горю. Например, Елена Темникова, чей концерт должен был состояться в Кемерове в начале апреля, перенесла выступление на осень, а также объявила, что все деньги, вырученные с продажи билетов за этот концерт, перечислит в Кемеровское отделение Красного Креста.

Лолита Милявская в свою очередь решила полностью передать гонорар за концерт, который состоялся в Перми 27 марта, одной из семей, чьи дети погибли при пожаре. Об этом певица заявила со сцены ДК Солдатова.