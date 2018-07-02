ВИДЕО: Дождь залил лестницу в только что отремонтированном здании консерватории Петрозаводска

Студент консерватории опубликовал видео, как в коридоре здания идет дождь.

В паблике Петрозаводской консерватории появилось видео, на котором студент запечатлел, как вода течет по стенам между 5 и 6 этажами.

"А это уже дождик кап-кап-кап не в общаге, а на свежеотремонтированной лестнице между 5-м и 6-м этажами ПГК", - написано автор видео в комментарии.