ВИДЕО: Дрифтер устроил "покатушки" на кольце в Петрозаводске

На Кукковском кольце гонщик сделал три круга и сошел с дистанции.

Камера наружного наблюдения запечатлела, как 28 января в 17.06, в час пик, на Кукковском кольце водитель дрифтовал на дороге, создавая препятствие для движения другим машинам.

Автомобилист сделал три круга и сошел с дистанции.