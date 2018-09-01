ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске

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Смертельное ДТП произошло на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды.
Автомобили двигались по улице Правды во встречных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников движения совершал левый поворот на проспект Александра Невского, в это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении.
О происшествии сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
В результате столкновения оба автомобиля отбросило на угол перекрёстка.
Транспортные средства получили механические повреждения.
По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется.
Момент аварии зафиксировала камера наблюдения компании "Ситилинк" .
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