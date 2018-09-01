ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске

Смертельное ДТП произошло на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды.

Автомобили двигались по улице Правды во встречных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников движения совершал левый поворот на проспект Александра Невского, в это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении.

О происшествии сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В результате столкновения оба автомобиля отбросило на угол перекрёстка.

Транспортные средства получили механические повреждения.

По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения компании "Ситилинк" .