ВИДЕО: Камеры запечатлели, как сбили 8-летнего ребенка в Петрозаводске

По сообщению ГИБДД Петрозаводска, ДТП произошло утром на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова.

Напомним, авария произошла 22 января в 07.50. Водитель автомобиля Skoda Octavia при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 8-летнего ребенка, переходившего проезжую часть ул. Свердлова.