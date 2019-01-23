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Новости. Происшествия
13:55, 23 Января 2019

ВИДЕО: Камеры запечатлели, как сбили 8-летнего ребенка в Петрозаводске

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По сообщению ГИБДД Петрозаводска, ДТП произошло утром на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова.

Напомним, авария произошла 22 января в 07.50.  Водитель автомобиля Skoda Octavia при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 8-летнего ребенка, переходившего проезжую часть ул. Свердлова. 

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Комментарии

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Евгений
2019-01-23 14:49:54
Виноваты оба, а закон будет на стороне одного и, скорее всего, на стороне мальчика. Так смело переходить проезжую часть и не смотреть по сторонам - вот за что он поплатился. А водитель и так понятно за что заплатит.
АК
2019-01-23 14:30:19
Преимущество? Кому? Пешеходного перехода нет, это перекресток, а не въезд во двор. У пешеходов нет никакого преимущества!. Наоборот, пешеходы должны переходить проезжую часть не создавая помех транспортным средствам.
asusls
2019-01-23 14:48:08
АК, у тебя есть права? Если есть, то ты такой же грамотный, как и это водитель, который из за своих "познаний", мог лишь ребенка жизни.

P.S.: 13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
сергей
2019-01-23 14:38:35
АК, парень никому помех и не создавал, а даже пытался избежать наезда на него, но к сожалению законы физики нельзя игнорировать.
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