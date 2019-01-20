ВИДЕО: Два авто не поделили дорогу на Ключевой

В Петрозаводске легковые автомобили попали в аварию.

Авария случилась утром 18 января на пересечении улиц Ключевая и Судостроительная.

"Зима у нас долгая, не то, что лето… и дорожники у нас в три смены "трудятся", так что "газуны" - притормозите, "тормоза" - газуйте… " - написал участник паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" Алексей Криволапов.

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