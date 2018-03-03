ВИДЕО: Две иномарки столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Авария случилась вечером в пятницу, когда один из автомобилей попытался совершить левый поворот с Октябрьского проспекта на улицу Мелентьевой, несмотря на запрещающие знаки.

ДТП зафиксировали камеры компании "Сампо.ру".