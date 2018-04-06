Фужер 2 шт. 170 мл.
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Набор кастрюль
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Дрель аккумуляторная
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Новости. Происшествия
10:47, 06 Апреля 2018

ВИДЕО: Две легковушки столкнулись у "Макси" в Петрозаводске

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Автомобили не поделили дорогу на перекрестке Андропова – Красная.

ДТП случилось 6 апреля в 10.13. Автомобили получили механические повреждения, информация о пострадавших уточняется.

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Комментарии

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pupsik
2018-04-06 11:41:02
Там бы знак стоянка/остановка запрещена повесить нужно, метров за двадцать до перехода, видимости нет. Да и куда мчится по главной, перед пешеходником скорость не сбавляет?
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