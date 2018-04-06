ВИДЕО: Две легковушки столкнулись у "Макси" в Петрозаводске

По теме
Загрузка...
Автомобили не поделили дорогу на перекрестке Андропова – Красная.
ДТП случилось 6 апреля в 10.13. Автомобили получили механические повреждения, информация о пострадавших уточняется.
По теме
Выбор читателей
30.03.2018, 10:06
01.04.2018, 15:36
30.03.2018, 09:54
30.03.2018, 10:23
05.04.2018, 11:30
Аналитика
05.04.2018 10:12
Обществоведение
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
04.04.2018 14:05
28.03.2018 16:05
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
Чтиво
05.04.2018 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
30.03.2018 10:23
Медиа
04.04.2018 10:12
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии