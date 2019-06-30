ВИДЕО: Если вы пропустили праздничный салют в Петрозаводске – посмотрите эти кадры

В Петрозаводске в честь Дня города прогремел праздничный салют.

В Петрозаводске накануне в полночь прогремел праздничный салют. Если вы пропустили это действо, можете посмотреть салют в записи.

Наш постоянный читатель Геннадий Черепанов снял видео.