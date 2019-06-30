10:22, 30 Июня 2019
ВИДЕО: Если вы пропустили праздничный салют в Петрозаводске – посмотрите эти кадры
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В Петрозаводске в честь Дня города прогремел праздничный салют.
В Петрозаводске накануне в полночь прогремел праздничный салют. Если вы пропустили это действо, можете посмотреть салют в записи.
Наш постоянный читатель Геннадий Черепанов снял видео.
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