ВИДЕО: Федеральный телеканал рассказал о масштабных работах на просеках ЛЭП в Карелии

Телеканал РБК снял репортаж, как МРСК Северо-Запада повышает надежность электроснабжения в регионе.

МРСК Северо-Запада продолжает реализовывать беспрецедентную по объемам программу по расчистке и расширению просек ЛЭП в районах Карелии. С начала этого года на территории региона убрано более пятнадцати тысяч деревьев, угрожающих падением на воздушные линии электропередачи. Помимо собственных сил и средств, энергетики задействовали персонал и технику подрядных организаций и арендаторов леса. Полномасштабные работы идут полным ходом в южных, западных и северных районах в зоне ответственности филиала "Карелэнерго".

По указанию генерального директора Россетей Павла Ливинского создан оперативный штаб, координирующий работу по повышению надежности электроснабжения потребителей Карелии. Руководство штабом осуществляет генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин.

Как отметили в электросетевой компании, успешная реализация программы по расчистке и расширению просек ЛЭП стала возможна благодаря эффективному сотрудничеству энергетиков с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым и региональным правительством.

Напомним, обширные работы по расчистке и расширению просек ЛЭП развернулись в Карелии после прохождения штормовых циклонов в декабре-январе. Аномально теплое начало зимы, обильные снегопады с дождем и шквалистым ветром стали причинами нарушений электроснабжения в ряде районов республики.