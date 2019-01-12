Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
16:32, 12 Января 2019
фото: ГИБДД Карелии, ДТП Петрозаводска и Карелии, Столица на Онего

ВИДЕО, ФОТО: Стали известны подробности аварии в центре Петрозаводска, где пассажир получила травмы

Загрузка...

В сети появились кадры столкновения автомобилей на перекрестке улиц Кирова и Еремеева в Петрозаводске.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием легковых автомобилей Toyota и Volkswagen произошла на пересечении улиц Кирова и Еремеева сегодня в 12.04.

Как стало известно, транспортные средства двигались по улице Кирова в противоположных направлениях. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке, когда Toyota совершала левый поворот на улицу Еремеева, а Volkswagen двигался в прямом направлении.

Кстати, левый поворот здесь не разрешен.

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения.

По данным ГИБДД Карелии, в ДТП травмирована 54-летняя пассажирка автомобиля Toyota.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании Ситилинк.  

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
07.01.2019, 09:36
ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
07.01.2019, 16:16
ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
07.01.2019, 11:05
Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске

Аналитика

11.01.2019 12:14
Политкухня
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
Политолог Олег Реут работал наблюдателем на выборах в Армении и рассказал, чем они отличаются от российских.
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 19
09.01.2019 15:08
Дорогое китайское удовольствие 2
09.01.2019 11:15
"Городскую администрацию уничтожают ради удобства чиновников"
09.01.2019 10:20
Вся аналитика

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Где и как вы провели новогодние каникулы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»