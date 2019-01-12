ВИДЕО, ФОТО: Стали известны подробности аварии в центре Петрозаводска, где пассажир получила травмы
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В сети появились кадры столкновения автомобилей на перекрестке улиц Кирова и Еремеева в Петрозаводске.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием легковых автомобилей Toyota и Volkswagen произошла на пересечении улиц Кирова и Еремеева сегодня в 12.04.
Как стало известно, транспортные средства двигались по улице Кирова в противоположных направлениях. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке, когда Toyota совершала левый поворот на улицу Еремеева, а Volkswagen двигался в прямом направлении.
Кстати, левый поворот здесь не разрешен.
В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения.
По данным ГИБДД Карелии, в ДТП травмирована 54-летняя пассажирка автомобиля Toyota.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.
Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании Ситилинк.
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