ВИДЕО: Фура "сложилась" на перекрёстке в Петрозаводске

После ночного снегопада на подъеме в районе пересечения улиц Ключевая и Гвардейская "сложилась" фура.

Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", инцидент случился 21 февраля в 07.16.

Запечатлела происшествие видеокамера компании "Ситилинк".