ВИДЕО: "Газовщики поломали лыжную трассу "Фонтаны"

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При прокладке газовых труб рабочие разрушили лыжную трассу "Фонтаны".
В редакцию "Столицы на Онего" спортсмены-лыжники прислали видео, на котором запечатлели разрушения на лыжной трасе "Фонтаны" во время проведения работ по прокладке газовых труб.
"Газовщики поломал лыжную трассу "Фонтаны", поворот на второй фонтан. Даже переход не сделали", - написали в комментариях авторы видео.
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