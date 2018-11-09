ВИДЕО: ГИБДД Карелии сняли пародию на популярный хит Skibidi

В рамках всероссийской акции ГИБДД "Культура на дорогах", которая проходит в Петрозаводске, сказочные персонажи станцевали под хит Skibidi.

В Петрозаводске проходят мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения в рамках всероссийской акции "Культура на дорогах".

Сотрудники ГИБДД Карелии и эксперты центра "Движение без опасности" в рамках акции объясняют детям о правилах поведения на дорогах.

В Интернете появился клип – пародия на популярный хит Skibidi, где сказочные персонажи акции ГИБДД танцуют под зажигательную музыку на набережной Онежского озера.