ВИДЕО: ГИБДД Карелии сняли пародию на популярный хит Skibidi

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В рамках всероссийской акции ГИБДД "Культура на дорогах", которая проходит в Петрозаводске, сказочные персонажи станцевали под хит Skibidi.
В Петрозаводске проходят мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения в рамках всероссийской акции "Культура на дорогах".
Сотрудники ГИБДД Карелии и эксперты центра "Движение без опасности" в рамках акции объясняют детям о правилах поведения на дорогах.
В Интернете появился клип – пародия на популярный хит Skibidi, где сказочные персонажи акции ГИБДД танцуют под зажигательную музыку на набережной Онежского озера.
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