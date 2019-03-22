ВИДЕО: Город в Карелии накрыло черной сажей

В Медвежьегорске модернизированная котельная чадит так, что все вокруг порылось слоем копоти.

В паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" появилось сообщение, что в районе котельной весь снег стал черным от сажи. Журналисты "ГТРК "Карелия" выехали в Медвежьегорск и запечатлели, что сажа везде: на скамейках, детской площадке, окнах соседних домов и автомобилях.

Жалобы поступили в городскую администрацию.

"Реконструкция масштабная достаточно была проведена в 2018 году, но официально объект в эксплуатацию не введен, - сказал замглавы Медвежьегорской администрации Рустам Раджабов. – По официальному ответу "Карелэнергоресурса" и Роспотребнадзора все выбросы в рамках СанПиНа".

Но, по словам Раджабова, рекомендации по улучшению котельной все же есть: посоветовали увеличить высоту трубы и установить циклонные фильтры.



фото паблика Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка