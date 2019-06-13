ВИДЕО: Иномарка сбила девочку-подростка на пешеходном переходе в Петрозаводске

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После ДТП на набережной Варкауса 15-летняя пострадавшая доставлена в больницу, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую среду, 12 июня, в 19.13 на набережной Варкауса 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta соврешил наезд на 15-летнюю девочку, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход на самокате.
В результате ДТП подросток получила травмы и была госпитализирована.
Пострадавшая проходит лечение в отделении травматологии ДРБ.
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