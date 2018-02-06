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Новости. Происшествия
16:32, 06 Февраля 2018

ВИДЕО: Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

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В Петрозаводске автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщает УГИБДД Карелии.

По информации ведомства, утром во вторник на перекрестке улицы Мелентьевой и проспекта Октябрьский водитель Hyundai Solaris сбила 53-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Пешеход получила травмы, назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-06 16:42:09
Водила сразу не вышел и уехал. Потом дошло уже за забором. Почему такой тормоз?
циник
2018-02-06 17:05:50
кир, Наши люди. Такие же, как Гайдар, Чубайс, Ельцин, Путин. Тоже не сразу доходит.
Гость
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