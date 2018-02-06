ВИДЕО: Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

В Петрозаводске автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщает УГИБДД Карелии.

По информации ведомства, утром во вторник на перекрестке улицы Мелентьевой и проспекта Октябрьский водитель Hyundai Solaris сбила 53-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Пешеход получила травмы, назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП выясняются.