ВИДЕО: Инспекторы устроили погоню за мотоциклистом по Петрозаводску

Погоня за нарушителем началась в центре города и завершилась на Древлянке 23 июня.

"ДТП ПТЗ" сообщает, что на ул. Красная внимание экипажа ДПС привлёк мотоциклист. На пересечении с ул. Антикайнена водитель мотоцикла проигнорировал требование об остановке и продолжил движение, неоднократно нарушив ПДД.

Преследование продолжалось в течение 10 минут по Первомайскому пр., ул. Шотмана, дворовой территории по ул. Железнодорожная, по ул. Чапаева, по Лесному пр. , улицам Сыктывкарская и Попова, Лососинскому шоссе, микрорайону Древлянка 6 и закончилось в Финском проезде на Древлянке 7.