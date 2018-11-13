ВИДЕО: Инвалиды из районов Карелии получили возможность открыть свое дело

Жители Карелии с ограниченными возможностями здоровья получили субсидии на открытие собственного дела.

Субсидию на открытие своего дело получили почти 350 карельских безработных. Среди них и люди с особенностями здоровья.

В этом году единовременную выплату получили 15 безработных граждан с особенностями здоровья. Восемь из них возят пассажиров. Еще семь решили попробовать себя в других сферах.

Об одном из таких людей рассказали в сюжете ГТРК "Карелия".