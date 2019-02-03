ФОТО и ВИДЕО: Каким было выступление рэпера Децла в Петрозаводске пять лет назад

Кирилл Толмацкий, известный на рэп-сцене под псевдонимом Децл, выступал в Петрозаводске зимой 2013 года.

Выступление музыканта состоялось 30 ноября 2013 года в одном из петрозаводских клубов. Сет продолжался чуть более часа.

В Сети сохранились фото и видео концерта Кирилла Толмацкого.

Российский рэпер Децл умер после концерта в Ижевске, артисту было 35 лет. По имеющеся информации, музыканту стало плохо в ночь на 3 февраля после концерта в ижевском клубе "Пош". Он потерял сознание в гримерке, прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.