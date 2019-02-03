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Новости. Общество
11:51, 03 Февраля 2019
фото: ТАСС/Максим Григорьев

Умер исполнитель рэпа Децл

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Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл, умер в возрасте 35 лет.

О смерти артиста сообщил отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий в своем Facebook. "Кирилла больше нет",— написал он.

Вероятной причиной смерти российского рэп-исполнителя могла стать остановка сердца. Музыкант скончался после концерта в Ижевске, сообщил его концертный директор Павел Беленец, передают Известия.

"Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер", — сказал Беленец.

Как передает Коммерсантъ, Следственный комитет РФ начал проверку обстоятельств смерти музыканта. Кроме того, источник "Интерфакса" рассказал, что тело рэпера было найдено в курилке кафе. Он уточнил, что телесных повреждений не найдено, а точную причину смерти установит вскрытие.

Артист родился 22 июля 1983 года. Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и разошелся тиражом более 1 млн копий. В 2001 году Децл получил несколько престижных музыкальных премий за свой второй альбом Street Fighter. Выступал под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жестко.

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