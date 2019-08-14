ВИДЕО: Камера наблюдения сняла наезд на пешехода в Петрозаводске

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В Петрозаводске на Лососинском шоссе легковой автомобиль сбил пешехода.
В полдень 13 августа на Лососинском шоссе у дома №8 автомобиль Toyota Corolla сбил пешехода. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Автомобиль выезжал с прилегающей территории, со стороны Республиканской больницы, совершая левый поворот на Лососинское шоссе. В это же время пешеход пересекал проезжую часть шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадала пешеход. Момент ЧП зафиксировала камера наблюдения компании Сампо.ру.
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