ВИДЕО: Камера наблюдения сняла наезд на пешехода в Петрозаводске

В Петрозаводске на Лососинском шоссе легковой автомобиль сбил пешехода.

В полдень 13 августа на Лососинском шоссе у дома №8 автомобиль Toyota Corolla сбил пешехода. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобиль выезжал с прилегающей территории, со стороны Республиканской больницы, совершая левый поворот на Лососинское шоссе. В это же время пешеход пересекал проезжую часть шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала пешеход. Момент ЧП зафиксировала камера наблюдения компании Сампо.ру.