ВИДЕО: Карелия подпишет на форуме в Сочи девять соглашений

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк рассказала о планах делегации республики на инвестиционном форме в Сочи.

"За два дня форума мы планируем подписать девять соглашений, это определенный рекорд, и провести ряд важных встреч с представителями бизнеса и руководителя федеральных ведомств", - сказал Марина Кабатюк.

Подробности она не уточнила.

Российский инвестиционный форум — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Мероприятие проходит в Сочи