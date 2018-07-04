ВИДЕО: Когда созреют ягоды в Карелии, и каким будет урожай

Ученые дали прогноз на урожай ягод в лесах республики, сюжет об этом вышел на ГТРК "Карелия".

Ягодный сезон в Карелии в этом году будет не самым удачным. Урожай не превысит средние показатели, считают карельские биологи. Они также рассказали, когда созреют ягоды.