ВИДЕО: Коммунальщики лопатами вычерпали лужу в Петрозаводске

На Октябрьском проспекте у дома №4 коммунальщики лопатами пытались убрать лужу на дороге.

В паблике "Живой Петрозаводск" жительница дома №4 по Октябрьскому проспекту опубликовала видео, на котором запечатлела как работники коммунальной службы пытаются убрать огромную лужу на дороге.

По словам петрозаводчанки, из-за этой лужи люди "испытывать затруднение в передвижении по этой дороге".

"В настоящее время года, осенью и летом, когда идут дожди, на дороге образуются огромные лужи. Иногда дорога полностью скрывается под водой. Людям приходится ходить вдоль дома под балконами. Школьники, цепляясь за ветки кустарников, пытаются по сугробам пробраться вдоль дороги. Не раз наблюдала, когда дети падали в лужу, в ледяную лужу".