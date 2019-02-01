ВИДЕО: Компания "КСМ" поделилась свежим видео своего объекта с высоты "птичьего полета"

08:49, 01 Февраля 2019
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Строительство жилых комплексов "Гармония" и "Уютный" в микрорайоне Древлянка-7 началось два года назад.
На сегодняшний день уже построены и введены в эксплуатацию 11 жилых домов, еще 4 находятся в стадии строительства.
В конце прошлого года строительная компания ввела в эксплуатацию новый детский сад на 300 мест. По информации пресс-службы Правительства РК, он будет открыт для малышей уже в текущем году.
Подробная информация о жилых комплексах на сайте kcm-kvartira.ru.
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