ВИДЕО: Компания "КСМ" поделилась свежим видео своего объекта с высоты "птичьего полета"

Строительство жилых комплексов "Гармония" и "Уютный" в микрорайоне Древлянка-7 началось два года назад.

На сегодняшний день уже построены и введены в эксплуатацию 11 жилых домов, еще 4 находятся в стадии строительства.

В конце прошлого года строительная компания ввела в эксплуатацию новый детский сад на 300 мест. По информации пресс-службы Правительства РК, он будет открыт для малышей уже в текущем году.

Подробная информация о жилых комплексах на сайте kcm-kvartira.ru.

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