ВИДЕО: Кошка промчалась на крыше автомобиля по скоростному шоссе

Жительница американского штата Небраска Ронда Рэнкин сняла на видео кошку, которая ехала на крыше автомобиля по скоростной магистрали.

Женщина рассказала, что они с дочкой вначале решили, что на машину забрался енот, однако затем поняли, что это обычная кошка. Они догнали автомобиль и привлекли внимание водителя. В итоге машина остановилась и питомца спасли.

Сейчас животное находится у зоозащитников, они выясняют, как кошка могла попасть на автомобиль, сообщает РИА Новости.