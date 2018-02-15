ВИДЕО: Ледовая площадка в Губернаторском парке превратилась в место признаний в любви

Ученики карельской киношколы представили видео, как на "Добром катке" ТГК-1 прошел "Мамин день" – выступления юных артистов и мастер-классы были посвящены самым родным и любимым мамам.

Жители города смогли познакомиться с работой фонда "Материнское сердце", который поддерживает семьи, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, а также принять участие в благотворительной ярмарке-продаже с рукотворными изделиями.

Авторами сюжета стали ученики Варвара Самаркина, Дарья Скрябина и Андрей Сухов под руководством председателя Союза кинематографистов, режиссера кино, продюсера Алексея Бабенко.

На правах рекламы