ВИДЕО: Лидер профсоюзов Карелии приготовил яичницу и решил завести блог

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Председатель Союза организаций профсоюзов в РК Илья Косенков снял видео про то, как он готовит яичницу, и решил завести блог коротких сюжетов о жизни.
Илья Косенков на своей странице "Вконтакте" поделился с подписчиками видеозаписью, на которой профсоюзный лидер готовит яичницу. Ролик длится 13 секунд.
"Решил заснять, как я делаю яишенку на завтрак. Не судите строго: все снято "одним кадром", без монтажа и просмотров, с целью уложиться в 15 секунд. Если понравится — пишите, буду радовать вас почаще подобными короткими видео",- написал Илья Косенков на своей странице в соцсети.
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