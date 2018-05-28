ВИДЕО: Лось плывет по Ладожскому озеру в Карелии

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Лось переплывает озеро на территории национального парка "Ладожские шхеры".
"Ладожские шхеры 24.05. Даже лосям в этом мае жарко", - написала "ВКонтакте" Лидия Анохина-Холмогорская.
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