ВИДЕО: Лоукостер "Победа" начал летать из Москвы в Петрозаводск

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Первый рейс приземлился в аэропорту Петрозаводска 7 декабря.
Как сообщает ГТРК "Карелия", воздушное судно село точно по расписанию, в 17.20 пассажиры вышли на перрон аэропорта карельской столицы. Их было чуть больше шестидесяти, в основном это оказались путешественники, которые решили слетать в Петрозаводск на выходные.
Новый регулярный рейс Москва-Петрозаводск будет выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Летать будут Боинги-737.
Продолжительность полета — полтора часа. "Победа" — единственный лоукостер в России, и его приход в Карелию — возможность для жителей региона совершать бюджетные авиаперелеты по маршруту Петрозаводск-Москва.
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