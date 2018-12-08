ВИДЕО: Лоукостер "Победа" начал летать из Москвы в Петрозаводск

Первый рейс приземлился в аэропорту Петрозаводска 7 декабря.

Как сообщает ГТРК "Карелия", воздушное судно село точно по расписанию, в 17.20 пассажиры вышли на перрон аэропорта карельской столицы. Их было чуть больше шестидесяти, в основном это оказались путешественники, которые решили слетать в Петрозаводск на выходные.

Новый регулярный рейс Москва-Петрозаводск будет выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Летать будут Боинги-737.

Продолжительность полета — полтора часа. "Победа" — единственный лоукостер в России, и его приход в Карелию — возможность для жителей региона совершать бюджетные авиаперелеты по маршруту Петрозаводск-Москва.