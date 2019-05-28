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Новости. Криминал
06:40, 28 Мая 2019
фото: Архив © EPA/ANATOLY MALTSEV

ВИДЕО: Лысый мужчина в сланцах украл продукты из магазина в Петрозаводске

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Полиция Петрозаводска устанавливает личность мужчины, подозреваемого в хищении продуктов питания в одном из сетевых магазинов.

Как сообщили в МВД Карелии, на вид мужчине 35-40 лет, рост 175-180 см., плотного телосложения, лысый. Был одет в белый свитер, спортивные брюки темного цвета, сланцы, с ним была мужская сумка через плечо.

Всех, кому что-либо известно о личности мужчины или его местонахождении, просят им сообщить по телефонам: 8-921-455-28-85, 8-911-402-94-84.

Конфиденциальность гарантируется.

 

 

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