ВИДЕО: Лысый мужчина в сланцах украл продукты из магазина в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска устанавливает личность мужчины, подозреваемого в хищении продуктов питания в одном из сетевых магазинов.

Как сообщили в МВД Карелии, на вид мужчине 35-40 лет, рост 175-180 см., плотного телосложения, лысый. Был одет в белый свитер, спортивные брюки темного цвета, сланцы, с ним была мужская сумка через плечо.



Всех, кому что-либо известно о личности мужчины или его местонахождении, просят им сообщить по телефонам: 8-921-455-28-85, 8-911-402-94-84.



Конфиденциальность гарантируется.