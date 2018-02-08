ВИДЕО: Михаил Козырев рекомендовал смотреть клип группы из Карелии без детей

Известный продюсер, телеведущий Михаил Козырев рекомендовал посмотреть клип группы "Громыка" без детей.

"Громыка - "Доставить в Москву". Премьера. Ух, забористо! Надо смотреть! Без детей", - написал Козырев в Facebook.

В паблике группы отмечается, что экранизировать "Громыку" сложно, так как не каждому это по плечу.

"Однако прогресс не стоит на месте. Не так давно Громыка получил заказную бандероль из Минска, а в ней - мультфильм для взрослых, снятый на песню "Доставить в Москву" белорусским режиссером Фёдором Лысым", - рассказали музыканты.