ВИДЕО: Михаил Козырев рекомендовал смотреть клип группы из Карелии без детей

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Известный продюсер, телеведущий Михаил Козырев рекомендовал посмотреть клип группы "Громыка" без детей.
"Громыка - "Доставить в Москву". Премьера. Ух, забористо! Надо смотреть! Без детей", - написал Козырев в Facebook.
В паблике группы отмечается, что экранизировать "Громыку" сложно, так как не каждому это по плечу.
"Однако прогресс не стоит на месте. Не так давно Громыка получил заказную бандероль из Минска, а в ней - мультфильм для взрослых, снятый на песню "Доставить в Москву" белорусским режиссером Фёдором Лысым", - рассказали музыканты.
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