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Новости. Происшествия
07:15, 22 Июня 2018

ВИДЕО: Микроавтобус развернулся на Чапаева прямо на "зебре" и чуть не сбил пешехода

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В Петрозаводске водитель микроавтобуса выполнил разворот на улице Чапаева на пешеходном переходе.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситинлинк" попал момент, как в минувший четверг 21 июня в 19.14 на пересечении ул.Чапаева-ул.Островского водитель микроавтобуса выполнил поворот, проехав прямо по пешеходному переходу, чуть не сбив мужчину.

 

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