ВИДЕО: Монахи Валаамского монастыря просят пожертвовать денег на их интернет-проект

Мы начинаем сбор средств на проект – виртуальный тур "Потаенный Валаам", с помощью которого можно будет, находясь в любой точке мира, посетить остров Валаам с его древней обителью, скитами, часовнями.

Валаамский монастырь всегда старался идти в ногу со временем. Например, всего через 15 лет после появления в мире фотографии в 1853 году на Валааме одной из первых в России была открыта собственная фотомастерская, сообщается на сайте Валаамского монастыря.

На сайте отмечают, что по просьбам читателей создается проект – виртуальный тур "Потаенный Валаам", с помощью которого можно будет, находясь в любой точке мира, посетить монашеский остров Валаам с его древней обителью, скитами, часовнями и живописной природой. Паломники и туристы, приезжающие на Валаам смогут воспользоваться мобильным приложением в качестве путеводителя и виртуального гида.

Виртуальный тур даст возможность побывать в потаенных уголках огромного острова, заглянуть внутрь монастырских зданий и попасть в недоступные простому паломнику места – закрытые скиты и отдаленные уголки архипелага. Каждый сможет прикоснуться к святыням Валаамского монастыря – мощам и чудотворным иконам, подать записки на поминовение и попросить братских молитв. Открытым станет посещение экспозиций валаамского музея с его уникальными экспонатами. Появится возможность увидеть около тысячи великолепных красочных панорам, снятых с земли и с высоты птичьего полета, посмотреть видеозарисовки о монастырской жизни, послушать любимые песнопения братского и праздничного хоров и многое многое другое.

В рамках тура впервые будет показан дальний скит Валаама, доступ к которому закрыт для всех паломников.

Проект очень интересный, но технически крайне сложный. Он разрабатывается с применением самых современных технологий в сфере интернета и медиапространства, в том числе технологий с элементами виртуальной реальности. Тур «Потаенный Валаам» будет переведен на другие языки и станет абсолютно бесплатным для всех пользователей.

"Из-за технической сложности стоимость проекта довольно высока, и нам очень нужна ваша финансовая помощь и поддержка. Современные технологии дают нам широкие возможности и открывают новые горизонты для проповеди, для укрепления веры и Православия в целом. И наша обязанность – максимально использовать их во славу Божию и тем самым нести свет и Божественную красоту людям, - написано в сообщении монастыря, - с нижайшим поклоном мы просим вас внести свою посильную лепту и поучаствовать в этом благом начинании, чтобы любой желающий, хотя бы и виртуально, мог прикоснуться к святой Валаамской земле, к Северному Афону России".

Пожертвование можно сделать через наш официальный сайт, пройдя по ссылке - /donations/ и выбрав в выпадающем меню строку "На виртуальный тур": Пожертвовать на виртуальный тур "Потаенный Валаам".

Также Вы можете связаться с Информационным отделом монастыря рясофорным послушником Александром Веригиным по телефону +7(921)802-82-24 или по электронной почте info@valaam.ru.

Банковские реквизиты здесь.