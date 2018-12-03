Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 03 Декабря 2018
фото: Виртуальный тур "Потаенный Валаам": начало большого проекта

ВИДЕО: Монахи Валаамского монастыря просят пожертвовать денег на их интернет-проект

Загрузка...

Мы начинаем сбор средств на проект – виртуальный тур "Потаенный Валаам", с помощью которого можно будет, находясь в любой точке мира, посетить остров Валаам с его древней обителью, скитами, часовнями.

Валаамский монастырь всегда старался идти в ногу со временем. Например, всего через 15 лет после появления в мире фотографии в 1853 году на Валааме одной из первых в России была открыта собственная фотомастерская, сообщается на сайте Валаамского монастыря.

На сайте отмечают, что по просьбам читателей создается проект – виртуальный тур "Потаенный Валаам", с помощью которого можно будет, находясь в любой точке мира, посетить монашеский остров Валаам с его древней обителью, скитами, часовнями и живописной природой. Паломники и туристы, приезжающие на Валаам смогут воспользоваться мобильным приложением в качестве путеводителя и виртуального гида.

Виртуальный тур даст возможность побывать в потаенных уголках огромного острова, заглянуть внутрь монастырских зданий и попасть в недоступные простому паломнику места – закрытые скиты и отдаленные уголки архипелага. Каждый сможет прикоснуться к святыням Валаамского монастыря – мощам и чудотворным иконам, подать записки на поминовение и попросить братских молитв. Открытым станет посещение экспозиций валаамского музея с его уникальными экспонатами. Появится возможность увидеть около тысячи великолепных красочных панорам, снятых с земли и с высоты птичьего полета, посмотреть видеозарисовки о монастырской жизни, послушать любимые песнопения братского и праздничного хоров и многое многое другое.

В рамках тура впервые будет показан дальний скит Валаама, доступ к которому закрыт для всех паломников.

Проект очень интересный, но технически крайне сложный. Он разрабатывается с применением самых современных технологий в сфере интернета и медиапространства, в том числе технологий с элементами виртуальной реальности. Тур «Потаенный Валаам» будет переведен на другие языки и станет абсолютно бесплатным для всех пользователей.

"Из-за технической сложности стоимость проекта довольно высока, и нам очень нужна ваша финансовая помощь и поддержка. Современные технологии дают нам широкие возможности и открывают новые горизонты для проповеди, для укрепления веры и Православия в целом. И наша обязанность – максимально использовать их во славу Божию и тем самым нести свет и Божественную красоту людям, - написано в сообщении монастыря, - с нижайшим поклоном мы просим вас внести свою посильную лепту и поучаствовать в этом благом начинании, чтобы любой желающий, хотя бы и виртуально, мог прикоснуться к святой Валаамской земле, к Северному Афону России".

Пожертвование можно сделать через наш официальный сайт, пройдя по ссылке - /donations/ и выбрав в выпадающем меню строку "На виртуальный тур": Пожертвовать на виртуальный тур "Потаенный Валаам".

Также Вы можете связаться с Информационным отделом монастыря рясофорным послушником Александром Веригиным по телефону +7(921)802-82-24 или по электронной почте info@valaam.ru.

Банковские реквизиты здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.11.2018, 19:10
Ани Лорак после расставания с мужем выложила интимное фото с Лазаревым
28.11.2018, 13:59
В Петрозаводске на улице нашли труп
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
27.11.2018, 15:39
Просто космос какой-то
27.11.2018, 11:26
Участником свадебного кортежа, перекрывшего перекресток в Петрозаводске, оказался депутат молодежного парламента
27.11.2018, 09:54
В Петрозаводске сбит пешеход, личность которого не могут установить

Аналитика

30.11.2018 13:03
Капитал
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 1
Директор компании "ТехРент" Борис Сидоров рассказал, как предприятие оснащено техникой и почему трактор "Беларус" настоящий хозяин никогда не заменит на импортный погрузчик.
Взрывной бизнес
29.11.2018 13:34
Профицит на дефиците 3
28.11.2018 13:52
Просто космос какой-то 11
27.11.2018 15:39
Эталонный Водоканал 1
27.11.2018 15:35
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2018 14:54
Без политики
Катаракта у всех впереди. Что делать?
Если всю жизнь вынуждены были пользоваться очками и вдруг начали хорошо читать без них – вам к офтальмологу.
Праздник должен быть праздником, не так ли?
30.11.2018 12:29
Колокола древнего Валаама звонят над Финляндией 4
30.11.2018 10:00
Порхать как бабочка и жалить, как пчела
28.11.2018 16:03
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - КВАДРОЦИКЛЫ
27.11.2018 13:42
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»