ВИДЕО: Муж с женой сняли, как пассажиры занялись сексом в самолете

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На кадрах видно, как парочка занимается сексом на самых задних сиденьях в салоне самолёта.
Пара занялась сексом прямо на борту самолёта, который летел в Мехико, пишет life.
При этом влюблённых, которые расположились на задних сиденьях салона, нисколько не смущали другие пассажиры. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как женщина сидит на мужчине и двигается с ним в такт, сообщает Mirror.
Видео поделилась в "Твиттере" пользовательница под ником Кайли Талли. Девушка рассказала, что в самолёте летели её родители, именно они и сняли секс, который происходил за несколько рядов от них.
"Мои мама и папа просто пытались спокойно долететь до Мексики, и они отправили мне это", - Кайли Талли.
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