ВИДЕО: Муж с женой сняли, как пассажиры занялись сексом в самолете

На кадрах видно, как парочка занимается сексом на самых задних сиденьях в салоне самолёта.

Пара занялась сексом прямо на борту самолёта, который летел в Мехико, пишет life.

При этом влюблённых, которые расположились на задних сиденьях салона, нисколько не смущали другие пассажиры. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как женщина сидит на мужчине и двигается с ним в такт, сообщает Mirror.

Видео поделилась в "Твиттере" пользовательница под ником Кайли Талли. Девушка рассказала, что в самолёте летели её родители, именно они и сняли секс, который происходил за несколько рядов от них.

"Мои мама и папа просто пытались спокойно долететь до Мексики, и они отправили мне это", - Кайли Талли.